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İstanbul'da kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde patlama

'un ilçesinde madde üretimi yapılan bir iş yerinde iddiaya göre kazan patlarken patlamada yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen , iş yerinde hasara yol açtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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KİMYASAL MADDE ÜRETEN İŞ YERİNDE PATLAMA!

'te üretim yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Yavuz Sokağı'nda, kimyasal üretim yapılan 3 katlı iş yerinde, bir işçinin kazanda karışım yaptığı sırada meydana geldi.

İŞ YERİNDE HASARA YOL AÇTI

Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen , iş yerinde hasara yol açtı.

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