İstanbul'da kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde patlama
İstanbul'un Pendik ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan bir iş yerinde iddiaya göre kazan patlarken patlamada yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Pendik'te kimyasal üretim yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokağı'nda, kimyasal üretim yapılan 3 katlı iş yerinde, bir işçinin kazanda karışım yaptığı sırada patlama meydana geldi.
İŞ YERİNDE HASARA YOL AÇTI
Patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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