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Nevşehir’de toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin testi pozitif çıktı. , toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar , muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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TOPLU CENAZE NAMAZI SONRASI 45 VAKA!

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında 'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Bu sırada köyde oturan , ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı.

SORUŞTURMA BAŞLATTILAR

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. , bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı , muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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