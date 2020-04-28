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Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu

’da saat 11.00 sıralarında 'nde boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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KORKUNÇ! YANMIŞ HALDE BULUNDU

Arazide yanmış erkek cesedi olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, cesedin yanında 2.5 litrelik şişede 500 gram benzin bulundu.

Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu AKSARAY'DA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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