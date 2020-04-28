Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu

Arazide yanmış erkek cesedi olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, cesedin yanında 2.5 litrelik şişede 500 gram benzin bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.