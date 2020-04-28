Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu
Aksaray’da saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Arazide yanmış erkek cesedi olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, cesedin yanında 2.5 litrelik şişede 500 gram benzin bulundu.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Henüz kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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