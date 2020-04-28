Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberine göre Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. Trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde işe gidenler yola çıktı.
Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı.
D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ile Haliç Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
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