28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika haberine göre Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de 'da araçlar yola çıktı. Trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde işe gidenler yola çıktı.

İstanbul trafiğinde son durum | Video İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM | VİDEO

Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı.

D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ile girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA