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Tekirdağ'dan Uludağ'ın karlı zirvelerinin fotoğrafı çekildi

’da yaşamını sürdüren isimli vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağında, oturduğu evin çatısından, 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ'daki karlı zirveyi görüntülediğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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BU KEZ TEKİRDAĞ'DAN ÇEKİLDİ! İŞTE O KARE

Fotoğraf tutkunu olan , " açarak ile arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. Karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle herkes, evlerine çekilirken, şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilen 'de, 30 il ve 'ta hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

ULADAĞ'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere inerken, bazı fabrikalarda ise üretime ara verilmesiyle büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı. Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan da oturduğu binanın 7'nci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini görüntülediğini belirtti.

EVDE KALIYORDU

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu belirtti.

EKİPMANLARI İLE DIŞARI ÇIKTI

Kardeşinin, kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve 'Bu Uludağ olabilir mi?' diye mesaj attığını anlatan Uskan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafı tek görebileceğim nokta evin çatısıydı. Hemen ekipmanımı alıp çatıya çıktım. Baktığınız da gözle de görünüyordu ama emin olmak istedim. Çünkü Marmara Adası'nda bulunan mermer ocakları da olabilir, diye düşündüm. Zaman zaman mermer ocakları da beyaz olarak gözüküyor. İnsanları yanlış bilgilendirmemek için o noktayı hem görüntüledim, aynı zamanda doğrulamak istedim.

"GOOGLE EARTH İLE TEYİT ETTİM"

Google Earth açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım. Ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum. Bir fotoğrafçı olarak Erdek Yarımadası ve adalar gözüküyordu ama Tekirdağ'dan Uludağ'ın görüneceği hiç aklıma gelmezdi. Tekirdağ'da çıplak gözle de Uludağ'ı gördüm bunu biraz daha kaliteli olarak görüntüledik ve bunu başardık."

İSTANBUL GÖRÜNMÜŞTÜ

Bursa'da, koronavirüs salgını sonrası 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Uludağ'ın zirvesinden kilometrelerce uzaklıktaki göründü.

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