27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kayseri'de avukat 7'nci kattan atlayarak intihar etti

'nin Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi, Çankaya caddesi üzerindeki bulunan 8 katlı aparmanda yaşayan 35 yaşındaki Mustafa K., ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı binanın 7'nci katından kendini boşluğa bırakarak etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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AVUKAT 7. KATTAN ÖLÜME ATLADI!

İddiaya göre bir süredir bunalım geçirdiği belirtilen Barosu avukatlarından Mustafa K. (35) ailesinin evde olmadığı sırada 7'nci kattaki dairenin balkonundan çıktı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bir süre balkonda duran Mustafa K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Görgü tanıkları olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri beton zemin üzerine düşen Mustafa K.'nın öldüğünü belirledi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın duyulmasının ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mustafa K.'nın cansız bedeni polisin yaptığı incelenin ardından cenaze aracına alınarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis Mustafa K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

avukatlarından olan Mustafa K. 31 Mart seçimlerinde 'nden Kocasinan Belediye Başkan adayı, 2018 Genel seçimlerinde ise yine Vatan Partisi'nde 5'nci sıra Kayseri Milletvekili adayı olmuştu.

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