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Son dakika: Leyla Aydemir davasında flaş gelişme

Son dakika haberine göre Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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LEYLA AYDEMİR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde koybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.



2 yıl önce ağrının Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 3. Duruşmasında dava ertelenerek 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

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