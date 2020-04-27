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Balıkesir’de uyuşturucuyla yakalan şahsın sözleri şoke etti: Karım çocuğa içiriyor

’de sabah saatlerinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, evinde poşet içinde bulunan ev sahibi kendini, “Karımın o, çocuğa içirip, yemeklere katıyoruz” diyerek savundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI! ŞOKE EDEN SAVUNMA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00'da, , Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı operasyonu düzenledi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28'i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 dronun kullanıldığı operasyonda, 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptana 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

ŞOKE DEN SÖZLER

yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, "Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz" dedi.

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