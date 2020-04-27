Sahur sofrasında içilen çaya dikkat! En az 45 dakika sonra...
Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının korona virüse yakalanma açısından bir risk oluşturmayacağını söyledi. Bulut, "Sahurda tüketilen yumurta,iftarda tüketilen ciğer, et, tavuk, kurubaklagiller gibi gıdaların içerdiği demirden yararlanabilmek için bu gıdaların yanında bolca salata tüketilmeli ve hemen sonra çay içilmesi demir emilimini azaltacağından, hiç olmazsa 45 dakika bekledikten sonra çay tüketmeliyiz." diyerek uyardı.
Oruç tutmanın korona virüs salgını günlerinde bağışıklığa etkisiyle ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirme Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının korona virüse yakalanma açısından bir risk oluşturmayacağını belirtti.
Diyetisyen Bulut, yapılan bilimsel çalışmaların oruç tutma sırasında bağışıklık için önemli olan antikorların seviyesinde herhangi bir azalmaya rastlanmadığı yönünde olduğunu ifade etti. Ramazan ayında da güçlü bağışıklık sistemi için beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bulut, iftarla ilgili şu önerileri sıraladı:
"İftarı, ezan sesi ile startı verilen bir yarış gibi görmeyelim. Peynir, zeytin, hurma gibi iftariyelikler ve mide dostu çorba ile iftarımıza başlayıp, salata ile devam ederek yemek hızımızı yavaşlatmalı, sonrasında ana yemeğe geçmeliyiz. Yavaş yiyemiyorum diyenlerdenseniz mutlaka sofradan kalkıp 15 dakika ara vererek ön iftar ve iftar olarak öğününüzü ikiye bölmelisiniz."
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