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Koronavirüs test kabini! 10 kabinde günde 5 bin test yapılabiliyor

'da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran koronavirüs test kabini üretildi. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test yapılabiliyor. A Haber sağlık çalışanlarına kalkan olan o kabini görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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KORONAVİRÜS TEST KABİNİ! A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Covid-19 Test Kabini' üretti.

Koronavirüs test kabini! 10 kabinde günde 5 bin test yapılabiliyor KORONAVİRÜS TEST KABİNİ! 10 KABİNDE GÜNDE 5 BİN TEST YAPILABİLİYOR

BULAŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.

5 BİN TEST YAPILIYOR

Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i de 'e gönderildi. Üretilen 10 test kabinde günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.

YERLEŞTİRİLEN HASTANELER

Nurus COVİD-19 Test Kabini, Sincan'daki hastanenin yanı sıra İbn-i Sina Hastanesi, Devlet Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Ankara Eğitim ve ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de yerleştirildi.

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