Koronavirüs test kabini! 10 kabinde günde 5 bin test yapılabiliyor
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldıran koronavirüs test kabini üretildi. Üretilen 10 kabinde, günde toplam 5 bin test yapılabiliyor. A Haber sağlık çalışanlarına kalkan olan o kabini görüntüledi.
Ankara'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji AR-GE ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Covid-19 Test Kabini' üretti.
BULAŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR
Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.
5 BİN TEST YAPILIYOR
Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i de Eskişehir'e gönderildi. Üretilen 10 test kabinde günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.
YERLEŞTİRİLEN HASTANELER
Nurus COVİD-19 Test Kabini, Sincan'daki hastanenin yanı sıra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de yerleştirildi.
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