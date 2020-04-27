Koronavirüs test kabini! 10 kabinde günde 5 bin test yapılabiliyor

Ankara'da ofis mobilyalarının yanı sıra üstün teknoloji AR-GE ürünleri üreten 'Nurus' isimli firma, mühendisleri ve farklı teknolojik alt yapıya sahip bazı firmaların desteği ile 'Covid-19 Test Kabini' üretti.

BULAŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Pozitif ve negatif basınç alanlarıyla sağlık personeli ile test yaptıran kişi arasındaki teması engelleyen kabinler, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.

5 BİN TEST YAPILIYOR

Üretilen 10 kabinden 9'u Ankara'daki hastanelere kurulurken, 1'i de Eskişehir'e gönderildi. Üretilen 10 test kabinde günde toplam 5 bin test gerçekleştirilebiliyor.

YERLEŞTİRİLEN HASTANELER

Nurus COVİD-19 Test Kabini, Sincan'daki hastanenin yanı sıra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de yerleştirildi.