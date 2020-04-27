İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi: Dünya için emsal teşkil etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize 'ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi' yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, mübarek ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler alındığını, Türkiye'de koronavirüs konusunda yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini, eğrinin düzleşip aşağıya doğru yol almaya başladığını belirtti.
"TIBBİ MALZEME GÖTÜRÜLDÜ"
Ramazan ayının, bereketini de beraberinde getirdiğini ifade eden Altun, Türkiye'nin diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardımlarını sürdürdüğünü, Türk vatandaşlarını yurtlarına getirmek üzere gidilen ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüldüğünü aktardı.
SAĞLIK SİSTEMİMİZE YATIRIM YAPILDI
Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarını değil, dünyada Kovid-19'dan etkilenen herkesi umursadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:
"Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu.
"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz. Bunun son örneğini, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmekle ortaya koyduk.
İNSANİ HAREKET ETME" TALİMATI
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir."
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