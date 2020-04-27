Bilim Kurulu izin verirse ilk berber ve kuaförler kontrollü şekilde açılacak!
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Bilim Kurulu izin verirse berber ve kuaförler dükkanlarını açmak istiyor. AVM’ler mayıs ortasında açılmak için hazırlık yapıyor. Restoranlar da sosyal mesafe düzenlerini ayarlıyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.
BERBERLER SAAT BAŞI 2 MÜŞTERİ ALIR
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mayısta esnafın yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başlamasının şart olduğunu söyledi. Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görüş istedi. Biz de önce 'berber ve kuaförler açılsın' önerimizi ilettik. Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi. Kadıköy'de berberlik yapan Koray Erkocaman bir an önce dükkanlarını açmak için resmi açıklama beklediklerini söyledi. "Evde çalışan tek kişi benim. Birikmiş paramız da yok. Dükkanı açarsak rahat nefes alırız" diyen Erkocaman, ticaretin kurallara uyularak devam edebileceğini kaydetti. Levent'te güzellik merkezi işleten Selma Güzelyurt ise "İşyerlerimizi açmamıza izin verirlerse günde kısıtlı randevuyla çalışmaya başlayabiliriz. En azından hem vatandaş hem de biz bir miktar rahatlarız" ifadelerini kullandı.
RESTORANLAR MESAFE AYARLIYOR
Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, AVM'lerin riskin düşük olduğu il ve ilçelerde bayram öncesi açılmasının önerildiğini belirterek, "Restoranlar AVM'lerin açılışından 2-3 hafta sonra açılacak. TURYİD üyesi restoranların açılışı haziranda olacak. Şu anda Turizm Bakanlığımız ile restoranlarda metrekare yoğunluk üzerine çalışma yapıyoruz" dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl ise "Eğer AVM'ler açılırsa biz de restoranları açmayı planlıyoruz. Yani mayısın son haftası açmaya başlamış oluruz. Masaların arasına 2 metre mesafe kuralı uygulanacak. Yüzde 30 doluluk sınırı getirilecek. Restoranlar açılmadan önce personele hijyen eğitimi vereceğiz. Turizm Bakanlığı'nın yaptığı sertifikasyona TURES olarak dahil olmayı planlıyoruz" diye konuştu.
AVM'LERE KADEMELİ PLAN
ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını belirterek, "Bilim Kurulumuz onay verirse ve perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz" demişti. Altaş, AVM'leri ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını belirtmişti.
OTELLER BAYRAM SONRASI AÇILABİLİR
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak" demişti. Bakanlığın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen plan doğrultusunda oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek. Açık büfenin kaldırılacağı otellerde her şey dahil sistemi şekil değiştirecek. Masalara servis yapılacak olan yeni sistemde butik hizmet verilecek. Oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri alacak.
Sabah
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