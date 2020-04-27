Ardahan'da kurt ağzında avıyla görüntülendi

Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde bir çok yaban hayvanı görüntülemeyi başardı.

Fotokapana son olarak bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt önce fotokapanı fark ediyor ve bir süre inceledikten sonra uzaklaşıyor.

Aynı kurt daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.