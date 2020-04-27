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Ardahan'da kurt ağzında avıyla görüntülendi

Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35) Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor. Fotokapana, ağzında yakaladığı av ile bir kurt takıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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KURT AĞZINDA AVIYLA FOTOKAPANA YAKALANDI

Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde bir çok yaban hayvanı görüntülemeyi başardı.

Fotokapana son olarak bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt önce fotokapanı fark ediyor ve bir süre inceledikten sonra uzaklaşıyor.

Aynı kurt daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.

Ardahan'da kurt ağzında avıyla görüntülendi ARDAHAN'DA KURT AĞZINDA AVIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

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