Antalya ve Kütahya'da defineci ve mazot hırsızlarına fotokapan şoku! Suçüştü yakalandılar
Antalya’da 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişi ile Kütahya'da ağaçlandırma sahasındaki iş makinesinden mazot çalan 2 kişi, ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerinden yakalandı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman koruma faaliyetlerinde ekiplerin yanı sıra orman içine yerleştirilen fotokapanlardan da faydalanıldığı belirtildi.
DAHA HIZLI TESPİT
Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanların sürekli gözetlendiği ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespitinin daha hızlı yapılabildiği belirtilerek, bunların son örneğinin Antalya ve Kütahya'da yaşandığı kaydedildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR"
"Antalya'da birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevki alanında orman içerisine kurulmuş olan fotokapanlar sayesinde tespit edilerek, jandarmaya bildirilmiş ve şüpheliler suçüstü yakalanmıştır.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Kütahya'da ise, ağaçlandırma sahasında çalışan iş makinelerimizden sürekli olarak mazot eksildiğinin fark edilmesi üzerine orman içerisine yerleştirilmiş olan fotokapana ait görüntüler ekiplerimiz tarafından incelemeye alınmıştır.
100 LİTRE MAZOT…
İncelenen görüntü kayıtlarından bir kamyonetle olay yerine gelerek 100 litre mazot hırsızlığı yaptığı anlaşılan iki şüphelinin kimlik bilgileri jandarma iş birliğinde tespit edilmiş ve yakalanarak yasal işlem başlatılmıştır. Orman koruma faaliyetlerimiz her zaman ve her şartta devam etmektedir."
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