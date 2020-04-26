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Son dakika: Adıyaman'da otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

'da, otomobille çarpışan ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Polis memuru Mahmut U. idaresindeki 02 A 4844 plakalı ekip aracı ile Naci Ü. yönetimindeki 06 TAR 26 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı yanında çarpıştı.

Kazada, Mahmut U. ile ekip aracındaki görevli polis memuru Fatih Ç. yaralandı.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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