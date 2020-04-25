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90 yaşındaki Cemile nine 10 günde koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

'da, tedavi gördüğü bünyesinde kurulan 'nde 10 günde koranavirüsü yenen 90 yaşındaki , sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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90 YAŞINDAKİ CEMİLE NİNE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oturan 8 çocuk annesi 'ın, ziyaret ettiği bir yakınında koronavirüs tespit edildi. 15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Eşme Mahallesi'ne gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından bünyesinde kurulan 'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.



Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.

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