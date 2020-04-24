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Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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EGE DENİZİ'NDE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.21'de Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Derinliği 8 kilometre olarak ölçülen ve merkez üssü Girit'e yakın olan deprem, Türkiye'de hissedilmedi.

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