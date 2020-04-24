Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı