Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Nisan 2020 hava durumu
24 Nisan 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Nisan 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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