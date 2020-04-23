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Son dakika: Mersin'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberine göre 'de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada niteliğinde çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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MERSİN'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Erdemli ilçesinde yaşayan bir şahsa, Karaman'dan kargo ile gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Erdemli'de bulunan evine düzenlenen operasyonda, 84 adet muhtelif sikke, 4 yüzük ve bir adet tarihi obje ele geçirildi. Aynı şahsın Silifke ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet detektör, 4 adet sikke, 5 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve bir adet taş mühür ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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