Son dakika: Mersin'de tarihi eser operasyonu
Son dakika haberine göre Mersin'de jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Erdemli ilçesinde yaşayan bir şahsa, Karaman'dan kargo ile tarihi eser gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin Erdemli'de bulunan evine düzenlenen operasyonda, 84 adet muhtelif sikke, 4 yüzük ve bir adet tarihi obje ele geçirildi. Aynı şahsın Silifke ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet detektör, 4 adet sikke, 5 yüzük, 8 hayvan figürlü heykelcik, 3 kolye ve bir adet taş mühür ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korona onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar...
- İnanılır gibi değil! Bu halde bulundu
- Alkollü genç ambulansa otostop çekti
- Kurban Bayramı'nda satacaktı! 20 koyunu telef oldu
- Sahte polis rozetiyle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
- İrlanda'dan Türkiye'ye anlamlı teşekkür!
- İstanbullular pidesiz kalmayacak
- Düğünler ne zaman başlayacak?
- "Babamı görebilmem için evde kalın"
- Türk Yıldızları çocuklara böyle seslendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
- Fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu?
- Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri
- 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!
- Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri
- 23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?