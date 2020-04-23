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Kurban Bayramı'nda satacaktı! 20 koyunu telef oldu

'nın Seydişehir ilçesinde ağıla giren iki kurt, koyunlardan 20'sini telef etti, birini de yaraladı. Damadının koyunları kurbanda satmak üzere borçla aldığını anlatan Ayten Pala, "Bir sürü mal gitti. Ne ile ödeyecek bunları? Zaten zor durumdaydı. Şimdi ne yapacağız?" diye konuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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KURBAN BAYRAMI'NDA SATACAKTI! 20 KOYUNU TELEF OLDU

Alınan bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Ali Dinç, sabah koyunlara yem vermek için Bahçelievler Mahallesi 1742. Sokak'taki ağılına girdiğinde iki kurt gördü. Dinç'in tüfekle ateş etmesi üzerine kurtlar ağıldan kaçtı.

Kurtların, ağıldaki 65 koyundan 20'sini telef ettiği, birini de yaraladığı öğrenildi.

Tüfek sesleri üzerine dışarı çıkan Dinç'in kayınvalidesi Ayten Pala, koyunların telef olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

Damadının koyunları kurbanda satmak üzere borçla aldığını anlatan Pala, "Bir sürü mal gitti. Ne ile ödeyecek bunları? Zaten zor durumdaydı. Şimdi ne yapacağız?" diye konuştu.

Ali Dinç'in eşi Tuğba Dinç ise kocasının sabah koyunlara bakmak için evden çıktığını belirterek, "İki kurt varmış. Silaha davrandı ama kaçıp gittiler. Sonra hayvanları bu şekilde bulduk, 20 tane..." dedi.

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