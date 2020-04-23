23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da 62 yaşındaki adamın uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Ordu’da 62 yaşındaki adamın uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

'da yaşamını sürdüren isimli vatandaşın dudağında uçuğa benzer bir yara çıktı. Nal, 3-4 ay geçtiği halde yarasında bir iyileşme olmayınca hastaneye başvurdu. Hastanın tetkiklerinde alt dudağında 1,5 santimetre çapında bir tümör olduğu saptandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
UÇUK SANDI, BAKIN NE ÇIKTI!

Alt dudağında 3-4 ay önce uçuk benzeri bir yara çıkan 62 yaşındaki , yarasının geçmemesi üzerine uçuk kremleri kullanmaya başladı. Bu süre zarfında ağız tadıyla yemek yiyemedi, su içemedi ve konuşmada bile güçlük çekti.

DOKTORA BAŞVURDU

Şikâyetleri bir türlü iyileşmeyen hasta Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. 'a başvurdu.

SERT BİR LEZYON GÖZLEMLENDİ

Uzm. Dr. Arslan'ın yaptığı tetkikler sonucunda Sedat Nal'ın dudağında 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemlendi. Yapılan biyopsi sonucunda hastanın dudak kanseri olduğu saptandı.

"ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"

Hastalarında dudak kanseri oluşmasının nedeninin daha çok sigaradan kaynaklandığını dile getiren Opr. Dr. Ahmet Arslan, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Hastamız dudağındaki çatlayan yara nedeniyle birkaç kere tedavi görmüş. Ancak kullandığı kremlere ve ilaçlara rağmen şikâyetleri geçmemiş ve Kulak Burun Boğaz polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde alt dudağında yaklaşık 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemledik. Şüpheli lezyondan biyopsi alarak patolojiye gönderdik.

Biyopsi sonucunda hastamızda 'dudak cildi kanseri' olduğunu saptadık. Hastayı boyun lenf metastazı açısından da tetkik ettik. Belirli bir lenf nodül metastazı gözlemlemedik. Erken evre kanseri olan hastamızı hemen ameliyata alarak kanserli bölgeyi tamamen temizledik. Ameliyatın ardından kendisini yakın takibe aldık. Mevcut durumunda kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacına gerek kalmadan kendisini şifa ile taburcu ettik."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA