Konya'da koronavirüs operasyonu! Tanesini 250 liraya satacaklardı!
Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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