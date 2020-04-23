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Konya'da koronavirüs operasyonu! Tanesini 250 liraya satacaklardı!

’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs () test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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KORONA OPERASYONU! TANESİNİ 250 LİRAYA SATACAKLARDI!

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasa dışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet test kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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