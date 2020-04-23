İngiltere’de Türkiye sevinci! Yardım malzemeleri ulaştı...
Şimdiye kadar 133 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'den satın aldığı ve sevkiyat günü konusunda belirsizlik yaşanan koruyucu ekipmanları taşıyan uçak dün sabah İngiltere'ye indi. Malzemeler acil ihtiyaç duyan hastanelere dağıtılmaya başlandı
Sağlık ekipmanları götüren İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağının yükleme işlemleri önceki gece geç saatlere kadar devam etti. Çarşamba 01.30 sıralarında yüklemesi tamamlanan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye yola çıktı.
Kargo uçağı İngiltere yerel saatiyle 03:30'da RAF Brize Norton üssüne indi. İngiliz Daily Mail gazetesi, uçakta ülkedeki hastanelerin acil ihtiyaç duyduğu 400 bin kadar koruyucu ekipman olduğunu belirtirken, İngiliz medyasından sonra koruyucu malzemeleri taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de hükümeti malzemelerin dağıtımı ve lojistik planlaması konusunda eleştirdi.
MEDYADAN HÜKÜMETE TEPKİ
Gazeteye göre askeri personel Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili organizasyonunun kötü olduğunu bildirdi. Tıbbı malzeme ve koruyucu ekipman yetersizliği 100'den fazla sağlık personelinin ölmesine neden olurken İngiliz medyası Türkiye'den gelen talebin yetkililer tarafından abartılarak kamuoyuna yansıtılmasına tepki göstermişti.
Bazı yerel şirketlerin İngiltere Sağlık Bakanlığı'na 14 milyon adet maskeyi satmak istediği ancak bakanlığın bunu görmezden geldiği de hükümete yöneltilen eleştirilerdendi.
4 BİN YATAKLI HASTANE SKANDALI
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni bir sağlık skandalı ortaya çıktı. Londra'da 7 Nisan'da açılışı yapılan sağlık bakanlığına ait 4 bin yatak kapasiteli hastanenin, başka bir hastanedeki yoğunluk nedeniyle gönderilen 30 Kovid-19 hastasını almadığı belirtildi. Hasta naklinin yeni hastanede yeterli hemşireye sahip olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.
SABAH
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