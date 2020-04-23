Evde 23 Nisan coşkusu! Mesajlarıyla moral oldular...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldı. Kıyafetler giyip şarkılar söyleyen, şiirler okuyan minikler, mesajlarıyla moral oldu
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolarla bayram kutlaması yaptı. Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Öğrenciler aynı zamanda vatandaşlara evde kal mesajı verdi. Kocaeli Kartepe'de Rıza ve Dilek Öndeş çiftinin, kızları Miray Öndeş (12) daha önce evinde misafir ettiği kendisi ile aynı yaştaki Taylandlı Plernpicha'ya mektup yazdı. Dil desteğini internetten alan minik Miray mektubu Whatsapp'tan gönderdi. Plernpicha ise görüntülü arayarak Miray'a teşekkür etti.
BİR DAHAKİ BAYRAM BİRLİKTE
Derince'de yaşayan Erkan ve Feride Coşkun çiftinin 9 yaşındaki oğulları Alperen Coşkun ise annesiyle birlikte evin bir köşesini süsledi. Ardından kıyafetlerini giyerek 23 Nisan şarkısını söyleyip çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Alperen Coşkun video sonunda "Sağlığımız için bugün evdeyiz, ama bir dahaki bayram hep birlikte olacağız" dedi. İstanbul'da da çocuklar 23 Nisan hazırlıklarını evde yaptı. Evlerin pencereleri, sınıf pencereleri gibi bayraklarla ve resimlerle süslendi. Bayram coşkusunu hep birlikte kutlamanın yeri doldurulamaz olsa da bayramı evde bayraklarla, alkışlarla kutlayan çocuklar Atatürk'e minnetini sundu.
ALMİNA DA EVDE KUTLADI
Trabzon'da 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Almina Özdemir, evindeki odasını bayraklarla süsledi. Elinde Türk bayrağıyla poz veren Almina Özdemir, "Bu yıl okulumuzda etkinliğimizi yapamadık ama evde odamı bayraklarla süsledim, dans ederek ve şiirler okuyarak 23 Nisan bayramımızı evde kutluyorum. İlk kez bayramı evde kutluyorum" dedi.
APARTMANLAR KIRMIZI-BEYAZ
Alanya'da Özgür Çalışkan ve çocukları evlerinin çatısına çıkarak hummalı bir hazırlık çalışması yaptı. Sprey boyalarla pankartlar hazırlayan Çalışkan'ın çocukları ve apartmandaki diğer çocuklar apartmanın her katına pankart astı. Çalışkan, "İzolasyona uyuyoruz ve coşkumuzu unutmuyoruz. Heyecanımızı her yerde göstermek adına böyle bir çalışma yaptık" dedi. Çok sayıda çocuk kırmızı beyaz renkli balonlar ve '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' yazılı afişler hazırlayarak evlerinin çeşitli yerleri ile balkonlarına astı. Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşı ve çeşitli şiirleri okuyarak klipler oluşturarak sosyal medyada paylaştı.
Sabah
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