Burdur sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!

Burdur sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" 2020 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Burdur imsak ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Burdur sahur vakti kaçta? 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2020 Burdur iftar ve sahur vakti...

BURDUR SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2020

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek.

24 Nisan Burdur sahur vakti: 04:36

24 Nisan Burdur iftar vakti: 19:49

BURDUR İMSAKİYE 2020 tıklayınız...

RAMAZANLA İLGİLİ AYETLER

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

İşte Ramazan ile ilgili hadisler...

İmam Bakır: "Her şeyin bir baharı vardır, Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır."

Hz. Muhammed: "İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi."

İmam Sadık: "En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır."

Hz. Muhammed: "Gökyüzünün kapıları Ramazan ayının ilk gecesi açılır ve son gününün gecesine kadar kapanmaz."

İmam Sadık: "Kim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okursa, diğer aylarda Kur'an-Kerim hatmeden kimse gibidir."

Hz. Muhammed: "Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir."

İmam Sadık: "İnsanın başına bir bela geldiği zaman oruç tutsun."

İmam Zeynelabidin: "Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiç bir ay seninle fazilette yarışamaz."

Hz. Muhammed: "Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır."

Hz. Muhammed: "Ramazan ayı bütün ayların, Kadir Gecesi ise bütün gecelerin efendisidir."

Hz. Muhammed: "Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir, haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar."

Hz. Muhammed bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: "Her kim Ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah'ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz İbrahim Halilullah'a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur."

İmam Bakır: "Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir."

Hz. Muhammed: "Oruç, kul ile Allah arasında bir ibadettir, Allah'tan başka kimse onu bilemez."

Hz. Muhammed: "Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur."

Hz. Muhammed: "Allah-u Teala buyuruyor: "İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim."

Hz. Muhammed: "Oruç sabrın yarısıdır."

İmam Ali: "İslam beş temel üzerine kurulmuştur; Namaz, zekat, hac, oruç, velayet."

Hz. Muhammed: (Sahabeden birine hitaben): "Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur.

Hz. Muhammed: "Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır"

Hz. Muhammed: "Üç amel Allah'ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mümin kardeşin halini sormak ve oruç tutmak."

Hz. Muhammed: "Allah-u Teala, melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir."

Hz. Muhammed: "Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur."

Hz. Muhammed: "Oruç tutanın duası reddedilmez."

Hz. Muhammed: "Cennetin Reyyan adlı bir kapısı vardır; o kapıdan ancak oruç tutanlar girecektir."

İmam Kazım: "Oruç tutanın duası iftar vakti kabul olur."

Hz. Muhammed: "Oruç tutan bir kimse, kendisine hakaret edildiği vakit "Allah'ın selamı üzerine olsun ben bugün oruçluyum" derse, Alla-u Teala buyurur: "Oruçlu kulum bana sığındı, onu cehennem ateşinden koruyup cennetime yerleştirin.

İmam Sadık: "Oruç tutan her mümin sahur ve iftar vakitlerinde Kadir suresini okursa, bu iki vakit arasında Allah yolunda canını veren kimse gibidir."