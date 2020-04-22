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Son dakika haberi... İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN

Son dakika haberi... Sancaktepe Otoyolu'nda seyir halindeki şehirler arası otobüsün fren sisteminde çıktı. Otobüs şoförü yolcuları hemen tahliye etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe Otoyolu'nda 'den 'a gelen 33 YF 545 plakalı şehirler arası otobüsün fren ve lastiklerinin olduğu kısımdan saat 07.00'da çıktı. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören sürücü, otobüsü hemen yol kenarındaki dinlenme tesisine çekti. İçerisinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, şoför tarafından tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi şoför ve muavin yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın |Video İSTANBUL SANCAKTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN |VİDEO

Otobüsteki bir yolcu "Seyir halinde ilerliyorduk, bir anda dumanlar yükselmeye başladı lastiğin olduğu kısımda. Yangına kendileri ve itfaiye müdahale etti" diye konuştu.

Yangının söndürülmesinin ardından yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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