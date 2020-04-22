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Ordu’da 25 yaşındaki genç bileklerini keserek intihara kalkıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

’nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde iskelede bileklerini keserek intihara kalkışan 25 yaşındaki E.A. isimli genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, iskelede bulunan fenerin altında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler fenerin altında E. A.'yı (25) bileklerini kesmiş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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