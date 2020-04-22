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Son dakika: Dört ilde kar yağışı bekleniyor! Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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DÖRT İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin açıklamasına göre 'ndeki 4 ilde yağışının beklendiği bildirildi. Buna göre hava durumunun , , , çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece , , , çevrelerinde karla karışık yağmur ve şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı 'da 11, Erzincan'da 10, 'da 8, Kars'ta 6, Erzurum'da 5, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 25, Erzincan'da 20, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

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