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Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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ELAZIĞ'DA TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRENLERE PARA CEZASI

Polis ekipleri toplu olarak çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan kişileri arıyor. Fotoğrafta yer alan 5 kişinin kimlikleri tespit edilmesi üzerine sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

12 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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