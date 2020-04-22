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Ramazan öncesi tüketicilere 'glikoz şuruplu hurma' uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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RAMAZAN ÖNCESİ TÜKETİCİLERE 'GLİKOZ ŞURUPLU HURMA' UYARISI

Genel Başkan Vekili ve Başkan Vargı, bazı hurmaların glikoza bulanarak satıldığını belirterek "Bu tezgahta ıslak gibi durur, dokunduğunuzda eliniz yapış yapış olur. Tavsiyemiz çok parlak olmayan hurmaların alınması" dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu () Genel Başkan Başkan Vekili ve Başkanı Sinan Vargı, AA muhabirine, ayında tüketiminde büyük artış olan hurmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

'nin yılda ortalama 35 milyon dolarlık ithal ettiği bilgisini veren Vargı, artık birçok gıdada kullanılan glikoz şurubunun ucuz, kalitesiz hurmalarda da görüldüğünü söyledi.

Vargı, glikoz şuruplu hurmaların açık da satışa sunulabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ülkelerinden ithal edilen bazı hurmalar glikoza bulanarak satılıyor. Bu hurma tezgahta ıslak gibi durur, dokunduğunuzda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz, çok parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır. Glikoz şuruplu hurmalar, açıkta satılabildiği gibi, bazen de üzeri naylonla kaplı köpük tabaklarda birkaç adet şeklinde satışa sunuluyor."

"MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ" TALEBİ

Satışa sunulan hurmaların etiketlerinde glikoz şurubu kullanıldığının bazen yazıldığını dile getiren Vargı, "Türkiye'de bu konuda bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var var. ve hurma üzerine glikoz şurubu dökülerek satılmaması konusunda bir mevzuat değişikliği yapmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçen sene en fazla hurmayı ve 'den aldığı bilgisini veren Vargı, bu ülkeleri ve Tunus'un izlediğini kaydetti.

Vargı, Türkiye'nin hurmayı Avrupa'da birçok ülkeye ihraç ettiğini belirterek, tüketicilere bu hurmalardan ulaştırılması gerektiğini de bildirdi.

Glikoz şurubuyla tatlandırılmış yurt dışından satın alınan hurma yerine tüketicilere kuru kayısı ve inciri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Vargı, benzer besleyici özelliklerde yerli meyve kurularının da tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

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