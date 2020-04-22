Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca: 1 polis yaralandı! Gazetecilerin sorusuna küstah yanıt
Denizli’de Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı. Polis memuru Muhammet E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Havaya ateş ederek seyir eden 20 ACF 562 plakalı midibüs ihbar üzerine takibe alındı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıslar Necip Ali Caddesi üzerinde polis ekiplerinin yolu kapatması üzerine geri kaçmaya çalıştı.
POLİS YARALANDI
Geriye doğru ilerlediği sırada arkasında bulun 20 A 7447 plakalı polis aracına çarparak durdu. Kazaya karışan polis aracında bulunan Muhammet E. isimli polis memuru hafif yaralandı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Kazaya rağmen polis memurları, araçta bulunan Alican G., Yiğit Ü. ve ismi henüz bilinmeyen şahsı yakalandılar. Polis ekiplerinin sağlık ve takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KÜSTAH YANIT
20 ACF 562 plakalı midibüsün şoförü olan Yiğit Ü.'nün ise ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Yiğit Ü. isimli şahıs, gazetecilerin 'neden kaçtınız?' sorusuna cevabı ise pişkince 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum' oldu.
ALKOLLÜ ŞAHISLARA 9 BİN TL CEZA
Midibüs şoförü olan Yiğit Ü.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 9 bin TL ceza işlemi uygulandığı öğrenildi. Kazada yaralanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Muhammet E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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