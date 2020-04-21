Jandarmadan baskın! Çankırı'da soba bacasından 1141 adet uyuşturucu hap çıktı
Çankırı'da soba , jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında soba bacasına gizlenmiş 1141 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Çankırı-Kastamonu karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 203 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan İ.E., O.K., M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi M.K.'dan aldıklarını söyledi.
Bunun üzerine ekipler M.K.'nın köydeki evine baskın düzenledi.
Narkotik köpeği 'Çakıl'ın da katıldığı baskında, soba bacasına gizlenmiş 1141 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
M.K. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli sorguya alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adeta akın ettiler! Metrelerce kuyruk
- Otizmli çocuktan iki gündür haber yok!
- 40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenler...
- Emir Dağları'ndaki yılkı atları görüntülendi
- Adana'da dehşete düşüren görüntüler!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakkal ve marketler...
- Koronayı iki kez yendi! Yaşadıklarını anlattı
- Yürek dayanmaz! 2 kardeşin feci sonu
- Bir köy daha karantinaya alındı!
- Sahte seyahat belgeleriyle Van'a geldiler
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?