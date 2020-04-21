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Jandarmadan baskın! Çankırı'da soba bacasından 1141 adet uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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SOBA BACASINDAN ÇIKTI! 1141 ADET...

'da soba , ekiplerince bir eve düzenlenen baskında soba bacasına gizlenmiş 1141 adet sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

-Kastamonu karayolunda uygulama yapan İl Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 203 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan İ.E., O.K., M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi M.K.'dan aldıklarını söyledi.



Bunun üzerine ekipler M.K.'nın köydeki evine baskın düzenledi.

Narkotik köpeği 'Çakıl'ın da katıldığı baskında, soba bacasına gizlenmiş 1141 adet hap ele geçirildi.

M.K. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli sorguya alındı.

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