Erzurum’da hayvanlar tarlaya daldı, 2 mahalle birbirine girdi: 7 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşkale'nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide kavga etti.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün, bu kez ilçe merkezinde karşı karşıya geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan 4'ü Aşkale'de, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği Erzurum'daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.