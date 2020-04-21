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Erzurum’da hayvanlar tarlaya daldı, 2 mahalle birbirine girdi: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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PES DEDİRTEN KAVGA! ORTAKLIK KAN GÖLÜ...

’un ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide etti.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün, bu kez ilçe merkezinde karşı karşıya geldi.

Erzurum’da hayvanlar tarlaya daldı, 2 mahalle birbirine girdi: 7 yaralı ERZURUM’DA HAYVANLAR TARLAYA DALDI, 2 MAHALLE BİRBİRİNE GİRDİ: 7 YARALI

7 KİŞİ YARALANDI

Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan 4'ü Aşkale'de, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği 'daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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