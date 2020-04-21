Erzurum’da hayvanlar tarlaya daldı, 2 mahalle birbirine girdi: 7 yaralı
Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aşkale'nin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinde yaşayan iki grup, birkaç gün önce hayvanların tarlaya girmesi nedeniyle arazide kavga etti.
KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden gruplar, dün, bu kez ilçe merkezinde karşı karşıya geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
Merkez Çarşı Cami önünde yine kavga eden kişilere polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada 7 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılardan 4'ü Aşkale'de, durumu ağır olan 3 kişi ise sevk edildiği Erzurum'daki hastanelerde tedaviye alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Islak mendillerde virüs tehlikesi!
- 1 köye daha karantina!
- 17 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası virüsü yendi
- Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı?
- PTT ücretsiz maske dağıtıyor
- Açıklama geldi! Kırmızı ete zam olacak mı?
- Koronadan ölen doktordan yürek yakan mesaj
- Başakşehir Şehir Hastanesi ilk hastasını kabul etti
- Van'da korkutan deprem
- Bitlis'te tuhaf olay: Van Gölü canavarı olabilir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?
- İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?
- 1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?