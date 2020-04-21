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21.04.2020

Erzurum’da hayvanlar tarlaya daldı, 2 mahalle birbirine girdi: 7 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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