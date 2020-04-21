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Ankara’da kadına şiddet anı kamerada! Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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KADINA ŞİDDET ANI KAMERADA! TEKME TOKAT DÖVDÜ!

’nın akşam saatlerinde ilçesi Caddesi üzerinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca ve yumruk attı.

Ankara’da kadına şiddet anı kamerada! Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü ANKARA’DA KADINA ŞİDDET ANI KAMERADA! OTOMOBİLDE KIZ ARKADAŞINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

KADINA TEKMELER SAVURDU

Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu.

VATANDAŞLARA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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