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Nevşehir'in Çakıllı köyünde karantina sona erdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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NEVŞEHİR'İN ÇAKILLI KÖYÜNDE KARANTİNA SONA ERDİ

tedbirleri nedeniyle Nevşehir'de alınan son kararlar açıkladı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantina sona erdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantina sona erdi.

Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla, Çakıllı köyünde 5 Nisan'da başlatılan karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Köye giriş ve çıkış yasağının kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında karantina altına aldığımız Çakıllı köyümüzün karantinası bugün gece itibarıyla sona ermiştir. 14 gün boyunca aldığımız tedbirlere uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştiren vatandaşlarımız ile bu süreçte gece gündüz çalışan jandarma ve sağlık personeline teşekkür ediyoruz."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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