Bayburt’ta çatıdaki ineği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı
Bayburt’ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı. İnek, köylülerin yardımıyla telef olmadan merdivenlerden aşağı indirildi.
Bayburt'un Aydıntepe İlçesine bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu'na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti.
AŞAĞI İNDİRİLDİ
Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi.
VATANDAŞLAR BAKAKALDI
İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı.
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