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Bayburt’ta çatıdaki ineği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İNEK ÇATIYA ÇIKTI! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

’ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı. , köylülerin yardımıyla telef olmadan merdivenlerden aşağı indirildi.

'un Aydıntepe İlçesine bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu'na ait merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti.

Bayburt’ta çatıdaki ineği gören vatandaşlar gözlerine inanamadı BAYBURT’TA ÇATIDAKİ İNEĞİ GÖREN VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

AŞAĞI İNDİRİLDİ

Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi.

VATANDAŞLAR BAKAKALDI

İneğin çatıda gezinmesi bir tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı.

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