19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
ABONE OL
MANİSA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika haberi... 'dan gelen verilerine göre Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Manisa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından vatandaşlar 'Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte meydana gelen son depremler...

'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

2020.04.19 11:32:02 39.1072 27.8035 8.0 -.- 4.3 4.3 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.19 11:17:47 35.8198 23.8548 7.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.19 11:09:30 36.2408 28.9277 7.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.19 10:15:30 34.7558 23.6313 30.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.19 10:01:33 38.5082 25.7352 5.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.19 09:54:26 38.6785 43.1203 5.0 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2020.04.19 09:35:31 39.9788 26.1080 4.9 -.- 1.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.19 09:25:40 38.4257 26.8040 3.1 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.19 08:19:06 36.4502 28.7335 1.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.19 07:24:20 39.7397 33.2008 8.8 -.- 1.5 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2020.04.19 07:12:18 39.5990 26.0583 5.7 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.19 06:32:00 38.4348 29.6182 7.9 -.- 1.7 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel
2020.04.19 06:21:53 40.6788 35.5593 7.4 -.- 2.1 -.- KANATPINAR-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2020.04.19 06:03:15 38.9820 27.8622 10.7 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.19 05:56:32 38.4280 29.6257 13.8 -.- 2.5 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel
2020.04.19 05:49:48 39.0507 27.8610 4.7 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.19 05:20:05 40.2987 28.3757 5.5 -.- 2.4 -.- YARIS-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.04.19 03:38:23 38.4788 39.3105 12.3 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.19 03:26:51 38.9043 26.0867 11.3 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.19 03:26:30 38.9947 35.8227 5.1 -.- 2.4 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2020.04.19 03:15:01 36.3120 25.6180 5.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.19 03:06:16 37.0530 28.8528 1.6 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.04.19 03:00:10 38.9813 27.8587 12.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.19 02:53:00 38.9640 35.7795 6.0 -.- 1.5 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2020.04.19 02:41:51 38.9802 35.7965 5.5 -.- 2.2 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2020.04.19 02:38:13 39.0675 27.8693 9.1 -.- 1.3 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.19 02:34:47 38.9803 35.8298 5.1 -.- 3.4 3.3 BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2020.04.19 02:20:00 35.3773 26.1942 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.19 01:59:11 34.9992 24.2167 6.8 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.19 00:49:05 40.1777 25.1185 10.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.19 00:47:02 39.0685 27.8903 5.0 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.19 00:46:00 39.1073 30.1592 5.3 -.- 2.3 -.- ALIBEY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.04.19 00:12:54 36.8035 30.3923 5.0 -.- 1.1 -.- CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2020.04.19 00:01:23 36.8028 30.3697 5.0 -.- 1.1 -.- DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA