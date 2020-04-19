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Son dakika: İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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İTALYAN BELEDİYE BAŞKANI VİRÜSE KARŞI KUR’AN OKUTTU

; İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan’ın Carpi kentinde “Salgına karşı birlikte dua ediyoruz”  etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks,  Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde  koronavirüse karşı suresini okuyarak, dua etti.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği 'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı 'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti.

Son dakika: İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu |Video İTALYAN BELEDİYE BAŞKANI KORONAVİRÜSE KARŞI KUR'AN-I KERİM OKUTTU |VİDEO

KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.

VİRÜSÜN SON BULMASI İÇİN AL İMRAN SURESİ OKUDU

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi. DHA

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