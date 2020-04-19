Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, Manisa Kırkağaç'ta 2.6 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 KM derinliğinde 2.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.