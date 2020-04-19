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Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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MANİSA’DA KORKUTAN DEPREM!

ve tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, Kırkağaç'ta 2.6 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde meydana gelen çevre illerde de hissedildi.

tarafından açıklanan verilere göre yerin 7 KM derinliğinde 2.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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