17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri THY Hollanda'daki 349 Türk'ü ülkeye getirdi

THY Hollanda'daki 349 Türk'ü ülkeye getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
THY 349 TÜRK'Ü DAHA ÜLKEYE GETİRDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışındaki vatandaşlarımızı aracılığıyla 'ye getirmeye devam ediyoruz. THY, 'da bulunan 349 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirildi.

'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan getirilen 349 Türk vatandaşı, uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolculardan ateşi yüksek çıkan bir kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Türkiye'ye gelen yolcular, bu imkanı sağladığı için Başkan Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek "Bu süreci memleketimizde geçirebileceğiz. Ramazanı ve bayramı burada geçireceğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Tokat'a gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA