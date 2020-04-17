Tarihçi Orhan Koloğlu 90 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi'nin de aralarında bulunduğu 52 kitabı bulunan tarihçi Orhan Koloğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Orhan Koloğlu'nun yeğeni gazeteci Sina Koloğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı… Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan."
ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?
Orhan Koloğlu, 1929'da Konya Kadınhan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu, Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1947'de gazeteciliğe başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.
DERSLER VERDİ!
1964'te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut'ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı. Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979'da Basın Yayın genel müdürü oldu. 1978'den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.
Orhan Koloğlu'nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor. Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (iki kez), Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı.
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