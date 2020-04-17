Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim
Sivas’ta koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 18 yerleşim yerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Karantina altındaki Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Sütlüce, Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Suşehri ilçesi Çitlice, Çakırlı, Erence, Akşar, Aşağı Mahalle ile Tepeardı Mahallesi Canikdağı sokakta bulunan bulunan 15 kişinin yaşadığı aile apartmanı, Zara ilçesi Korkut köyü ve Merkez Mahallesi ile Tuzla, Ağılönü, Eskiköy, Uzunoğlan mezraları, Şarkışla ilçesi Yapracık ve Gölova ilçesi Boğazköy ve Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü karantinada bulunuyor.
SESSİZLİK HAKİM
Karantina altındaki köylerde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.
Kentte 14 Nisan günü karantina altına alınan Şarkışla ilçesine bağlı 70 nüfuslu Yapracık köyünde sessizliğin hakim olduğu görüldü.
EVLERDEN ÇIKMIYORLAR
Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde kimsenin evlerinden çıkmadığı görüldü. Bölgede jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
YARIN DOLACAK
Öte yandan Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı ve Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinde ise daha önce bir hafta uzatılan karantina süresi ise yarın dolacak. İkinci bir uzatma söz konusu olmazsa bu köylerin karantinası kaldırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronavirüs o ilçeye uğramadı! İşte sırrı...
- Ünlü isimden A Haber ekranlarında sürpriz
- Ümmü teyzenin yüzü güldü!
- Korona anonsunda dikkat çeken ifadeler!
- Son teknoloji korona laboratuvarı!
- Tarihçi Orhan Koloğlu, hayatını kaybetti
- OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü
- İstanbul'da kağıt fabrikasında feci yangın!
- Tokat'ta bir köy daha karantinaya alındı
- Virüs korkusu ile nasıl başa çıkılır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...