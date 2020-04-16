Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da güvenlik güçlerine gelen ihbar üzerine bir depoda yapılan aramada 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polis, şüpheli K.Y.H'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoda arama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Depoda su tankları içinde 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polis, şüpheli K.Y.H'yi gözaltına aldı.