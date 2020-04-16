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Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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TAM 3 BİN LİTRE! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

'da güvenlik güçlerine gelen ihbar üzerine bir depoda yapılan aramada 3 bin . , şüpheli K.Y.H'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoda arama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Depoda su tankları içinde 3 bin . , şüpheli K.Y.H'yi gözaltına aldı.

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