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Koronavirüsten ölen Nurettin Çınar'ın geçen yılki paylaşımı şaşırttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ! GEÇEN YILKİ PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

'in ilçesinde, tedavisi gören 41 yaşındaki yaşamını yitirdi. Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası 'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

"ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.



Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

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