Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi | 16 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ve doğusu ile Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu