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Ne corona virüs ne de sokağa çıkma yasağı! Yangını gören dışarıya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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YANGINI GÖREN DIŞARIYA ÇIKTI

Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken,  binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ne corona virüs ne de sokağa çıkma yasağı! Yangını gören dışarıya çıktı NE CORONA VİRÜS NE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI! YANGINI GÖREN DIŞARIYA ÇIKTI

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

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