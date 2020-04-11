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Küçükçekmece'de hareketli dakikalar: 6 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR: 6 GÖZALTI

'de sokağa çıkma yasağına rağmen parkta bulunan bir grup, polisin uyarılarına tepki gösterince olaylar çıktı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

ARBEDE YAŞANDI

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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