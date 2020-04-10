10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
ORDU'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberleri... Ordu'da meydana geldi. Ordu'nun Korgan ilçesinde 00.23'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA