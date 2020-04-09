Tek amaçları aşı geliştirip koronavirüsü yenmek!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili türk bilim adamları önemli başarılara imza atıyorlar. Bunlardan ikisi ise Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Prof. Dr. Aykut Özkul. İki bilim adamı da koronavirüsü laboratuvar ortamında izole etmeyi başardı. İki profesörde ekibiyle birlikte, virüsle aynı ortama girerek büyük bir cesaret örneği gösteriyor.

Daha önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı aşısını geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 21 günde virüsü izole etmeyi başardıklarını söyledi.

Özdarendeli, "Koronavirüslü bir hastadan aldığımız örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan virüsü, hücre kültür sisteminde üretmeyi başardık. Virüsü 21 Mart'ta 2020'de RT-PZR (Reverz Trankripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ile de izolasyonunu doğruladık. Aynı gün Sağlık Bakanlığını bilgilendirdik ve virüs izolatının yeni nesil dizileme çalışmalarına başladık. Virüsün izole edilmesi, Kovid-19'un biyolojisinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşıyor. Bu gelişme aşı geliştirme çalışmalarına ivme kazandıracak" dedi.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul da Kovid- 19'a karşı kullanılabilecek "Doğal Lektin Griffithsin Deriveleri"(GRFT) adı verilen maddenin elde edilmesi, antiviral ve tedavi edici etkinliklerinin sorgulanmasını amaçlıyor. Projenin ikinci aşamasında GRFT adlı maddenin üretimi ve saflaştırılması yer alıyor. Bu aşama hücreye yapılacak aşılama konusunda büyük katkı sunacak. Üçüncü aşamada, sentezlenen GRFT için kimyasalın zarar verme kapasitesi değerlendirilecek. Dördüncü aşamada, GRFT ile ilgili olarak antiviral etki tespit edilirse hayvan modelinde kullanılacak. Son aşamada ise geliştirilen bu molekülün enfekte farelerde denemeleri gerçekleştirilecek.