09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tek amaçları aşı geliştirip koronavirüsü yenmek!

Tek amaçları aşı geliştirip koronavirüsü yenmek!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
TEK AMAÇLARI AŞI GELİŞTİRİP KORONAVİRÜSÜ YENMEK!

'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili türk bilim adamları önemli başarılara imza atıyorlar. Bunlardan ikisi ise Prof. Dr. ve Prof. Dr. . İki bilim adamı da koronavirüsü laboratuvar ortamında izole etmeyi başardı. İki profesörde ekibiyle birlikte, virüsle aynı ortama girerek büyük bir cesaret örneği gösteriyor.

Daha önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı aşısını geliştiren Kayseri ERAGEM Müdürü Prof. Dr. , 21 günde virüsü izole etmeyi başardıklarını söyledi.

Özdarendeli, "Koronavirüslü bir hastadan aldığımız örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan virüsü, hücre kültür sisteminde üretmeyi başardık. Virüsü 21 Mart'ta 2020'de RT-PZR (Reverz Trankripsiyon Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ile de izolasyonunu doğruladık. Aynı gün bilgilendirdik ve virüs izolatının yeni nesil dizileme çalışmalarına başladık. Virüsün izole edilmesi, Kovid-19'un biyolojisinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşıyor. Bu gelişme aşı geliştirme çalışmalarına ivme kazandıracak" dedi.

Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. da Kovid- 19'a karşı kullanılabilecek "Doğal Lektin Griffithsin Deriveleri"() adı verilen maddenin elde edilmesi, antiviral ve tedavi edici etkinliklerinin sorgulanmasını amaçlıyor. Projenin ikinci aşamasında GRFT adlı maddenin üretimi ve saflaştırılması yer alıyor. Bu aşama hücreye yapılacak aşılama konusunda büyük katkı sunacak. Üçüncü aşamada, sentezlenen GRFT için kimyasalın zarar verme kapasitesi değerlendirilecek. Dördüncü aşamada, GRFT ile ilgili olarak antiviral etki tespit edilirse hayvan modelinde kullanılacak. Son aşamada ise geliştirilen bu molekülün enfekte farelerde denemeleri gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA